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بعد شكاوى "السم".. تغيير زي مضيفات وموظفي شركة الطيران

31
JANUARY
2020
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تبدو مضيفات الطيران في قمة أناقتهن عندما يشاهدهن الركاب على متن الطائرات، لكن الذي لا يلحظه كثيرون أن زي هؤلاء قد يكون أحيانا مزعجا للغاية.


وفي واقعة ملفتة أعربت العديد من مضيفات الطيران، وغيرهن من موظفي شركة "دلتا" الأميركية، عن شكواهم إزاء الزي الحالي الذي تفرضه شركة الطيران، واصفين إياه بـ"السام"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وقالت الشبكة إن مئات الموظفين من الشركة اشتكوا من أن الزي الجديد الذي دخل حيز الخدمة منذ أشهر يترك "أثارا سلبية" على صحتهم.

ووصل الأمر بعدد من الموظفين أن رفعوا دعوى قضائية على الشركة، قائلاين إن الإضافات الكيميائية الموجودة في الزي الجديد بحسب طريقة صناعته أدت إلى مشكلات في الجهاز التنفسي، وفقدان الشعر والصداع النصفي، وظهور البثور على الجلد.

وقالت الشركة إن هناك زيا رسميا جديدا لموظفيها الذين يخرجون في الرحلات الجوية ومسؤولي التذاكر، فيما ستدخل تعديلات محدودة على موظفي الحقائب والصيانة.

لكن الزي الجديد لن يدخل حيز الخدمة إلا العام المقبل 2021، مما يعني أنه على الموظفين مزيد من الانتظار.

وكان الزي الحالي دخل حيز الخدمة في 2018، ومنح لـ65 ألف موظف، يعمل 35 ألف منهم في خدمات الرحلات الجوية.

 

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