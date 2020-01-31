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حفلة عيد ميلاد للاطفال تحولت إلى "مشهد رعب".. وانتهت بالقتل

31
JANUARY
2020
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انتهت عند منتصف ليل الخميس الجمعة مأساة أطفال ظنوا أنهم كانوا يشاركون في حفل عيد ميلاد أحدهم، وتبين لاحقا أن الأمر مجرد فخ.
 
 
وذكرت وسائل إعلام هندية، الجمعة، أن رجلا يعيش بقرية في مقاطعة أوتار براديش شمالي الهند، دعا عددا من أطفال القرية للمشاركة في حفل عيد ميلاد ابنته البالغة من العمر عاما واحدا.
 
ومن أن دخل هؤلاء الأطفال المنزل، حتى أغلق الرجل عليهم المكان واحتجزهم رهائن، كما احتجز كذلك زوجته وابنته.
 
وسيطرت حالة من الرعب على القرية، إذ خشى الجميع على مصائر الأطفال الصغار.
 
وضربت الشرطة طوقا حول المنزل، وظلت تتفاوض مع الخاطف لمدة 9 ساعات، لم تنجح فيها سوى بتحرير طفلة صغيرة، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا".
 
وفي وقت لاحق، لجأت السلطات إلى الاستعانة بالقوات الخاصة التي اقتحمت المنزل، وقتلت الخاطف أثناء تبادل إطلاق النار.
 
ولم يصب أي من الأطفال المختطفين في المنزل بجروح، لكنهم عاشوا لحظات رعب شديدة، كما قال مسؤولون محليون.
 
وتقول وسائل إعلام هندية إن الرجل، سوبهاش باثام، اختطف الأطفال في محاولة على ما يبدو للانتقام من سكان القرية، إذ كان يعتقد أنهم مسؤولون عن اعتقاله في قضية قتل سابقة.
 
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