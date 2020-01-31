living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمريكيون يتوقعون انفجارا شديدا على الشمس يحرق الأرض بعد 100 عام

31
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن العلماء في جامعة كولورادو الأمريكية أن انفجارا خارقا سيقع على سطح الشمس قبل موعد توقعه علماء الفلك في وقت سابق، قد يحرق أرضنا.توقع علماء الجامعة أن يحدث الانفجار المذكور خلال 100 عام، ما يقل بـ50 عاما عما توقعه عالما الفلك، ماناسفي لينغام، وآفي لويب، من مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفرد.

وقام فريق من الباحثين الأمريكيين من جامعة كولورادو بتحليل المعلومات عن الانفجارات الخارقة في النجوم والتي تزيد قوتها بمقدار آلاف المرات عن الانفجارات الشمسية. واتضح أن قوة الانفجار تتوقف على عمر النجم.

ويرى علماء الفيزياء الفلكية أن النجوم الفتية قادرة على الإفراج عن الطاقة كل أسبوع. أما نجوم تشبه شمسنا فتفعل ذلك مرة واحدة تقريبا خلال ألف عام.

وتوصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن الانفجارعلى الشمس سيكون أشد وأسرع من الانفجارات الخارقة السابقة وبمقدوره أن يحرق الأرض بكل ما عليها بعد 100 عام تقريبا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout