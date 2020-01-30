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بوتين يعفو عن إسرائيلية أدينت بتهريب مخدرات

30
JANUARY
2020
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عربي 21 - عفا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إسرائيلية-أمريكية أدينت بتهريب مخدرات، وذلك قبيل استقباله رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو في موسكو، الخميس.
 
وبرر مرسوم رئاسي، صادر الأربعاء، الخطوة بأنها مدفوعة بـ"مبادئ إنسانية"، مؤكدا أن القرار يصبح ساري المفعول في يوم التوقيع عليه.
 
وكانت "نعمة يسسخار" قد أدينت في روسيا بتهريب مخدرات، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن عثر على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها، في نيسان/ أبريل.
 
وحكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف، لكن إسرائيل مارست ضغوطا للإفراج عنها، كما تعهد نتنياهو، في إطار وعوده الانتخابية، بتحقيق ذلك.
 
ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع بوتين الخميس كي يقدم له تفاصيل "الخطة الأمريكية للسلام"، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".
 
وقال نتنياهو في بيان: "أشكر صديقي الرئيس بوتين على العفو عن نعمة يسسخار. أنتظر غدا اجتماعنا الذي سنناقش خلاله خطة السلام الأمريكية وآخر التطورات في المنطقة".
 
وكانت يافا، والدة نعمة، التقت بوتين الأسبوع الماضي في إطار زيارة الأخير لإسرائيل، وأكدت لصحفيين أنه "وعدها" بإعادة ابنتها.
 
وقال فاديم كليوفغانت، أحد محامي نعمة، لوكالة "فرانس برس"، إن "إجراءات إطلاق سراحها جارية وفقا للمرسوم"، بينما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن محامٍ آخر، هو أليكسي دوبرينين، أن الإفراج سيتم الخميس.
 
بدورها أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نعمة ستعود إلى إسرائيل الخميس على متن طائرة نتنياهو.
 
والأربعاء الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن وثيقة قالت إن إسرائيل نقلت بموجبها ملكية "ساحة ألكسندر" بالبلدة القديمة في القدس المحتلة إلى روسيا، مقابل إطلاق سراح "يسسخار".
 
والساحة المذكورة تضم كنيسة ألكسندر نيفسكي، ومباني أخرى، وهي متنازع عليها منذ سنوات بين الكنيسة الروسية و"الجمعية الفلسطينية القيصرية الأرثوذكسية التاريخية"، التي تدير المكان حاليا، ويترأسها مواطن ألماني له جذور يهودية باسم نيكولاي غوفمان فورونتسو، بحسب المصدر ذاته.
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