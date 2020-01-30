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المكسيك تحتجز طائرة تحمل مخدرات بـ12 مليون دولار

30
JANUARY
2020
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احتجزت القوات المسلحة والقوات الجوية المكسيكية، طائرة خاصة على متنها ما يقرب من طن واحد من المواد المخدرة، يفترض أنها أقلعت من الأرجنتين.
 
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، في بيان صحفي: "في بداية هذا الأسبوع تم اكتشاف طائرة مشبوهة في الأجواء المكسيكية تتوجه إلى جزيرة كوزوميل (التابعة لولاية كوينتانا رو)، وتقرر إرسال الطائرات التابعة للقوات الجوية المكسيكية لاعتراضها".
 
ووفقا للبيان: "بعد المطاردة اضطر قائد الطائرة للهبوط في مطار إحدى البلدات، وبعد عمليات التفتيش تم العثور على متنهاعلى 32 عبوة تحتوي على مادة بيضاء تشبه مادة الكوكايين".
 
وبشكل عام، بلغ إجمالي وزن المادة المكتشفة ما يقرب من طن واحد، وهذا معناه أنه قد تصل تكلفة هذه الكمية في السوق السوداء إلى 225 مليون بيزو مكسيكي (ما يعادل حوالي 12 مليون دولار أمريكي).
 
وأسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على اثنين من مواطني بوليفيا.
 
ووفقا لقناة "تودو نوتيسياس" التلفزيونية الأرجنتينية، فإن الطائرة المشبوهة أقلعت، يوم الثلاثاء، من مطار مدينة سالتا الأرجنتينية. 
 
وخضعت هذه الطائرة قبل الإقلاع لكافة الاختبارات المطلوبة ولم يتم العثور على المخدرات فيها. ويرجح أن الطيارين قاما بالهبوط في بيرو أو بوليفيا، حيث تم شحن المخدرات على متن الطائرة.
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