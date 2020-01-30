living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كورونا" تلغي بطولة عالمية في الصين.. وإعلان موعد جديد

30
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأربعاء، تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى مارس 2021 بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
 
وقال الاتحاد الدولي في بيان "بكل الأسف اتفقنا مع منظمي بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في نانجينغ (من 13 إلى 15 مارس 2020) على تأجيل البطولة إلى مارس 2021".
 
وأضاف "نصيحة فريقنا الطبي الذي كان على اتصال بمنظمة الصحة العالمية، هو أن انتشار فيروس كورونا، سواء داخل الصين أو خارجها، لا يزال في مستوى مقلق ولا ينبغي لأحد أن يمضي قدما في تنظيم أي بطولة يمكن تأجيلها".
 
وباتت بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة أحدث بطولة رياضية تتأثر بالفيروس، الذي سجل حتى الأربعاء حوالي 6 آلاف حالة مؤكدة في الصين مع 132 حالة وفاة على الأقل.
 
وانتشر الفيروس من مركز بؤرته مدينة ووهان الصينية إلى أكثر من 15 دولة، مع حوالي 60 حالة في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، ومؤخرا في الشرق الأوسط.
 
وأوضح الاتحاد الدولي إنه نظر في إمكانية نقل الحدث إلى دولة أخرى، لكن "بالنظر إلى المخاوف التي لا تزال قائمة بشأن انتشار الفيروس خارج الصين، فقد قررنا عدم اللجوء إلى هذا الخيار، لأنه قد يؤدي إلى مزيد من التأجيل في وقت لاحق".
 
وتابع: "نود أن تكون نانجينغ هي المدينة المضيفة بالنظر إلى التخطيط والإعداد الشامل الذي وضعته في هذا الحدث".
 
وأردف قائلا: "لقد اخترنا عدم إلغاء البطولة لأن العديد من الرياضيين يرغبون في المشاركة في هذا الحدث، وبالتالي سنعمل الآن مع رياضيينا وشركائنا واللجنة المنظمة لنانجينغ لتأمين موعد في عام 2021 لتنظيم هذا الحدث".
 
وفى وقت سابق اليوم، ألغيت سباقات كأس العالم للتزلج في منتجع يانكينغ الصيني، أول اختبار للبطولات في أفق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين 2022، بسبب تفشي المرض.
 
وتأجلت سباقات التزلج والتعرج الكبير إلى 15 و16 فبراير في يانكينغ على بعد 70 كيلومترا شمال غربي بكين.
 
وفي أستراليا، خضع المنتخب النسوي الصيني لكرة القدم إلى الحجر الصحي في أحد فنادق بريزبين بعد وصوله للمشاركة في مسابقة التصفيات الأولمبية.
 
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا، سيتم نقلها الى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.
 
وسيؤثر قرار الاتحاد على 4 أندية صينية ومثلها من كوريا الجنوبية.
 
وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".
 
من جهة أخرى، قال الاتحاد الدولي لكرة المضرب إنه تم نقل تصفيات المجموعة الأولى ضمن منطقة آسيا أوقيانوسيا في كأس الاتحاد المقررة الأسبوع المقبل، من دونغغوان، جنوب الصين، إلى كازاخستان.
 
وستقام التصفيات التي تشارك فيها الصين وتايوان والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، في العاصمة الكازخستانية في المواعيد المقررة أصلا في الفترة من 4 إلى 8 فبراير.
 
كما تم إلغاء بطولة آسيا لألعاب القوى داخل القاعة بعد أن كانت مقررة في 12 و13 فبراير في مدينة هانغجو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout