living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب "سري للغاية".. البيت الأبيض يتحرك

30
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أبلغ البيت الأبيض، الأربعاء، المستشار السابق للأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن كتابه الموجود تحت الطبع لا يمكن نشره بصورته الحالية.


وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن مسودة الكتاب تحتوي على بعض المواد المصنفة سري للغاية، وبالتالي طبقا للقانون الاتحادي واتفاقات عدم الإفصاح، فإن مسودة الكتاب قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون محو هذه المعلومات السرية.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب - وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض - إنها تحتوي على "معلومات سرية" بعضها مصنف "سري للغاية" و"يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطرة بالأمن القومي".

وأضاف أن "المسودة لا يمكن أن تنشر دون حذف هذه المعلومات السرية".

ويكشف بولتون في كتابه خصوصا محادثة يمكن أن تضر بالرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه حاليا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبحسب بولتون فان ترامب قال له في أغسطس 2019 أنه لا يريد الإفراج عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا طالما لم تحقق سلطات كييف بشأن النائب السابق للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه استخدم وسائل الدولة لمحاولة ضرب مصداقية منافس محتمل ما يشكل انتهاكا للدستور، لكن الرئاسة ترى أن قرارات ترامب تندرج في إطار مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وانتقد ترامب بشدة، الأربعاء، بولتون الذي أقاله في سبتمبر، واعتبر في تغريدة أن مستشاره السابق للأمن القومي "أقيل لأني لو استمعت إلى نصائحه، لكنا نخوض الحرب العالمية السادسة".

وأضاف "لقد رحل وعلى الفور ألف كتابا مغالطاً وكله شر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout