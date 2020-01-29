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هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق البضائع الصينية؟

29
JANUARY
2020
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خبرت الخدمة الصحفية لـ”علي إكسبرس روسيا” (AliExpress) “صحيفة “إزفيستيا” الروسية أنه لا يوجد خطر لانتقال فيروس كورونا عن طريق البضائع أو الطرود القادمة من الصين وخاصة عبر متجر AliExpress الإلكتروني.

ومع ذلك، يعتقد بعض العلماء أن العدوى ممكنة عن طريق البضائع القادمة من الصين إذا لمسها شخص مريض.

يقول ميخائيل شيلكانوف، رئيس مختبر علم الفيروسات: “”إن القطرات الصغيرة التي فيها الفيروس التي تتشكل عند السعال والعطس تستقر على الأدوات المنزلية، وقد يصاب الشخص الذي يلمسها”.

ومع ذلك، تعتقد غالينا كوزيفنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض، أن انتقال فيروس كورونا عن طريق طرد من الموقع الصيني الشهير أمر غير مرجح بسبب حساسية مسببات الأمراض للتغيرات البيئية.

وقالت: “عادة، يعيش الفيروس في البيئة الخارجية لبضع ساعات فقط. احتمال أن يتحول ويصبح مقاوما أكثر قليل للغاية”.

كما أكد “البريد الروسي”، بدوره، أن الشركة تهتم بسلامة الزبائن، باتباع تعليمات الإدارات ذات الصلة.

 

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