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وكالة أمن الطيران الأوروبية تلغي حظر الطيران في الأجواء العراقية والإيرانية

29
JANUARY
2020
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قالت وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران إنها قررت إلغاء حظرٍ فُرض أوائل الشهر الجاري على الطيران في الأجواء العراقية والإيرانية.
 
وقالت الوكالة في بيان إن "اجتماع مجموعة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لتقييم مخاطر الطيران في 28 من الشهر الجاري، لتقييم آخر المعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات التجارية فوق العراق وإيران، خلص إلى سحب التوصيات الصادرة بتاريخي 8 و11 من الشهر بتجنب جميع أنواع الطيران فوق الأجواء العراقية والإيرانية كإجراء احترازي".
 
وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.
 
وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.
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