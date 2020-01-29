طائرة تجلي 240 أميركيا من ووهان الصينية

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غادرت قبل فجر الأربعاء، طائرة تقل ما يصل إلى 240 أميركيا من مدينة ووهان، وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول في الخارجية الأميركية للأسوشيتد برس.

وأرسلت واشنطن طائرة لإجلاء الدبلوماسيين من القنصلية الأميركية في ووهان، التي شهدت أحدث تفش لكورونا، وغيرهم من المواطنين الأميركيين.

وقالت السفارة الأميركية في الصين، إن الطائرة ستتوقف للتزود بالوقود في ألاسكا قبل أن تتجه إلى جنوب كاليفورنيا.

وأشار مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا، إلى أنه عندما تصل الطائرة إلى أنكوراج، بألاسكا، سيقوم الركاب بالخضوع لإجراءات الجمارك، وفحص طبي من جانب مراكز السيطرة على الأمراض.

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن جيم سزيسنياك، مدير مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي قوله: "بعد ذلك، ستتم إعادتهم إلى الطائرة ثم يرسلونهم إلى وجهتهم النهائية".