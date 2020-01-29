بعد "فاجعة" كوبي براينت.. ماذا جرى لجثث الضحايا؟

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انتشل عمال الإغاثة الجثث التسع التابعة لضحايا حادثة طائرة الهليكوبتر، الذي ذهب ضحيتها أسطورة كرة السلة الأميركية ونادي لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت، إلى جانب ابنته جيانا و7 آخرين إثر تحطمها على إحدى التلال بالقرب من لوس أنجلوس، الأحد، كما أعلن جهاز الطب الشرعي، الثلاثاء.



وكانت 3 جثث انتشلت يوم وقوع الحادث من حطام الطائرة قبل أن يتم العثور على الجثث الست الأخرى في اليوم التالي، وتم نقل جميع الجثث إلى مركز الطب الشرعي، حيث سيحاول المحققون التعرف على هوياتها.

وقال بيان صادر عن جهاز الطب الشرعي "يعمل المحققون حاليا على التعرف على هوية الضحايا، على أن يعلن عن أسمائها عندما يتأكدون من ذلك ويبلغون عائلاتها".

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي إس 76ب" حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينيتش)، الأحد، في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الأميركية، فإن بيانات الرحلة أشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس أنجلوس عندما تم إبلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على ارتفاع منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو أن الطائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض، قبل أن تشتعل فيها النيران.