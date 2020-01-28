نتنياهو في موسكو غدا لإطلاع بوتين على “صفقة القرن”

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أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنه سيتوجه غدا الأربعاء إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وإطلاعه على محتوى وتفاصيل خطة واشنطن للتسوية المعروفة بـ”صفقة القرن”.

ونقلت وكالة “تاس” عن أنا يوناتان ليوس، المتحدثة باسم نتنياهو، قولها إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم مغادرة واشنطن متوجها إلى موسكو يوم الأربعاء لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفقة القرن التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبحث معه مختلف المسائل المتعلقة بالأجندة الإقليمية”.

بدوره، أعلن المكتب الصحفي في الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، يوم الخميس القادم، رئيس الوزراء الإسرائيلي في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يزور موسكو في زيارة عمل قصيرة.

وجاء في بيان الكرملين: “في الـ 30 من شهر كانون الثاني، يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو، الذي سيقوم بزيارة عمل قصيرة إلى روسيا”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن الإدارة الأميركية لم تعلم موسكو بتفاصيل “صفقة القرن”، مقترحا أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية للوسطاء إلى مناقشة وتحليل المبادرة الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ “صفقة القرن” التي تضمن القدس عاصمة غير مقسّمة لـ “إسرائيل”، بينما سيتوقف الإستيطان 4 سنوات وسيكون هناك اتصال جغرافي بين أراضي الدولة الفلسطينية.