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تركيا.. وقف عمليات البحث عن ناجين وكشف حصيلة الزلزال المدمر

28
JANUARY
2020
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أنهت تركيا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي وقع، الجمعة، وذلك بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار، ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41.
 
وقالت الحكومة إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة أودى بحياة 37 شخصا في إقليم ألازيغ، الذي يبعد نحو 550 كيلومترا شرقي أنقرة، كما تسبب في مقتل أربعة آخرين في إقليم ملاطية المجاور.
 
وأضافت أن أكثر من 1600 شخص أصيبوا ولا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات لكن لا توجد حالات خطيرة بينهم.
 
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عمليات البحث نجحت في إنقاذ 45 شخصا من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال، حسبما نقلت "رويترز".
 
وحذرت السلطات السكان من دخول المباني المتضررة خشية انهيارها وخشية الهزات الارتدادية، الأمر الذي ترك الكثير منهم بلا مأوى في المنطقة التي انخفضت درجة الحرارة بها صباح، الاثنين إلى ست درجات مئوية تحت الصفر.
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