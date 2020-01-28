نتانياهو يعلّق على سحب طلبه للحصانة من الكنيست

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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، سحب طلبه المقدم للكنيست، للحصول على حصانة تمنع تقديمه للمحاكمة طوال بقائه في منصب رئيس الوزراء.

ويأتي القرار الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، قبل ساعات من بدء النظر في الطلب.

وفي بيان صدر على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال نتانياهو الذي يزور واشنطن قبل إعلان ترامب عن خطة السلام الأميركية، إنه "قرر عدم السماح باستمرار هذه اللعبة القذرة".

وكان من المقرر أن يجتمع الكنيست الثلاثاء لمناقشة تشكيل لجنة لمناقشة طلب رئيس الوزراء بالحصانة من الملاحقة القضائية.

ويعني سحب طلب الحصانة أن لوائح الالتهام ستقدم للمحكمة خلال الأسبوع المقبل، وأن محاكمة نتانياهو ستبدأ مباشرة بعد الانتخابات.

ويواجه نتانياهو اتهامات الاحتيال وخرق الثقة والرشوة في 3 قضايا منفصلة، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وردّ زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس على قرار نتانياهو، بأنه "لا يمكن إدارة دولة و3 ملفات فساد خطيرة في آن واحد".

وكان الكنيست قد أقرّ جلسة لهيئته العامة لبحث إقامة لجنة خاصة تنظر في طلب نتانياهو، ورغم سحب الأخير طلب الحصانة، أعلن حزب "أزرق أبيض" أنه لا ينوي إلغاء الجلسة، وأنه يخطط لإجراء نقاش عام في الكنيست حول الموضوع.