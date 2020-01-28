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للسيطرة على الوباء.. الصين توصي مواطنيها بإرجاء سفرهم للخارج

28
JANUARY
2020
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أوصت الصين التي تبذل جهودا جبارة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، الثلاثاء، مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.
 
وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها"، مذكرة بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء"، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن طوكيو سترسل الثلاثاء، طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها.
 
وأضاف توشيميتسو موتيجي في مؤتمر صحفي: "الجانب الصيني أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال رحلة تشارتر".
 
وأوضح أن "الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم (الثلاثاء) وستنقل مواد مساعدات مثل أقنعة وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك".
 
وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا "الجديد إلى 106 في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات، الثلاثاء.
 
وذكرت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجد 2019"، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصا جديدا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106.
 
وأضافت: "انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 4 آلاف حالة".
 
كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.
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