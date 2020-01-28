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كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن بدء وحدات الحراسة في الجيش الروسي، باستلام نظام ذكي وأساور متطورة، تستخدم لتحديد مواقع العسكريين أثناء تنفيذ مهامهم، والعمل كأداة تواصل في الحالات الطارئة.



ونقلت "سبوتنيك" عن المدير العام لشركة "أرغوس- سبيكتر"، المصنعة والمطورة لهذه الأساور، سيرغي ليفتشوك، قوله: "إذا فقد جندي وعيه فجأة، ستصل الإشارة في غضون دقيقة إلى النقطة العسكرية المركزية، لتعلمه بوقوع حالة طوارئ، لترسل بعد ذلك إلى أساور حراس آخرين".

وبمقدور هذه الأساور أيضا العمل كأداة تواصل، بالإضافة إلى إمكانية إرسال المعلومات المستنسخة على شاشة السوار، كما أنها تدمج بوصلة إلكترونية، تساعد الجنود على تحديد مواقعهم، ومشاركة تحركاتهم في المناطق ذات التضاريس مجهولة المعالم.

ويشمل النظام الذكي إلى جانب الأساور، حقيبة بشاشة لمس، تحمّل عليها خارطة المنطقة، والمنشآت التي يتحرك فيها العسكريون أو الحراس.

وترسل الأساور إشارات إلى حقيبة القائد على مسافة 1450 مترا، وفي حال استخدام جهاز لإعادة إرسال تلك الإشارات، فإن تلك المسافة تزداد حتى 5 كيلومترات، بشرط نصب هوائي على ارتفاع 5 أمتار.

جدير بالذكر أنه تم تصميم وتصنيع النظام في شركة "أرغوس-سبيكتر" في بطرسبورغ، خصيصا للأجهزة الأمنية والوحدات التي تقوم بحراسة المنشآت العسكرية الاقتصادية الهامة.