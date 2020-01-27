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علماء حذّروا عام 2017 من تسرب فيروس جديد من مختبر في ووهان الصينية

27
JANUARY
2020
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حذر علماء أميركيون في عام 2017 من أن فيروساً يشبه السارس يمكن أن ينتقل خارج مختبر أنشئ في ذلك العام في ووهان بالصين لدراسة بعض أخطر مسببات الأمراض في العالم.

والآن، أصاب فيروس كورونا الشبيه بالسارس أكثر من 800 شخص في ووهان تحديداً التي تفشى بها فيروس كورونا الجديد وانتشر إلى 10 دول أخرى على الأقل، وتوفي 25 في ووهان والمقاطعات القريبة، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقامت الصين ببناء أول مجموعة مكونة من خمسة إلى سبعة أنواع من المختبرات الطبية المصممة لتوفير أقصى درجات الأمان في ووهان عام 2017، بغرض دراسة مسببات الأمراض الأكثر خطورة، بما في ذلك فيروسا إيبولا والسارس.
وقال تيم تريفان، مستشار في السلامة الأحيائية، لصحيفة «نيتشر» في ذلك العام، عندما كان المختبر على أعتاب الافتتاح، إنه قلق من أن ثقافة الصين قد تجعل المعهد غير آمن، مؤكداً ضرورة أن يشعر المرء في هذه المؤسسات «بحرية التحدث وتبادل المعلومات»
وفي الواقع، لقد انتشر فيروس السارس عدة مرات من مختبر في بكين، وفقا لمقال «نيتشر».
ويقع مختبر ووهان الوطني للسلامة الأحيائية على بعد حوالي 20 ميلاً من سوق هوانان للمأكولات البحرية، وتساءل البعض عما إذا كان مركز تفشي فيروس كورونا المفاجئ مصادفة، لكن المجتمع العلمي يعتقد حالياً أن الفيروس قد انتقل إلى البشر من بعض الحيوانات.
لكن «في هذه المرحلة، لا يوجد سبب ليكون لدينا شكوك حول ما إذا كان للمنشأة أي علاقة بتفشي المرض، إلى جانب كونها مسؤولة عن تسلسل الجينوم الحيوي الذي يسمح للأطباء بتشخيصه»، على حد قول الدكتور ريتشارد إيبرايت، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة «روتغرز» الأميركية.
وكان هذا أول مختبر على الإطلاق في البلاد مصمما لتلبية معايير سلامة الكائنات الحية من المستوى 4، وهو أعلى مستوى في مجال المخاطر البيولوجية، ما يعني أنه مؤهل للتعامل مع أخطر مسببات الأمراض.
ويجب أن تكون هذه المختبرات مجهزة ببزات خاصة ومعدات محكمة الغلق تحصر الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء إلى صناديق يصل إليها العلماء باستخدام قفازات خاصة ومناسبة.
وهناك حوالي 54 من هذه المختبرات في جميع أنحاء العالم.
وعند افتتاح المختبر، خطط المعنيون للبدء في تنفيذ مشروع لا يتطلب سوى احتياطات السلامة من الدرجة الثالثة، وهو دراسة فيروس يحمله القراد ويسبب الحمى النزفية في القرم والكونغو. ويعتبر هذا المرض قاتلا للغاية؛ حيث يقضي على 10 إلى 40 في المائة من المصابين به.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2018، تم تشغيل المختبر «لإجراء تجارب عالمية على مسببات الأمراض التي تحتاج لمعايير سلامة من الدرجة الرابعة».
وبعد انتشار فيروس السارس بسبب «تسرب» من مختبر آخر في عام 2004، عمل المسؤولون الصينيون على تحسين معايير السلامة، ولكن أيضاً على توسيع قدرة البلاد على مواصلة دراسة الفيروسات ذاتها التي تسربت من مختبراتها.

الشرق الأوسط
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