تحطم طائرة وسط أفغانستان

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تحطمت طائرة من طراز بوينغ وسط أفغانستان، الاثنين، وفق ما نقلت وكالات أنباء عن مسؤولين أفغان.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، أو ما إذا كانت طائرة ركاب أم طائرة مدنية.

وأكد مسؤولون أفغانيان لوكالة "رويترز" تحطم الطائرة التي تشغلها شركة الطيران الأفغانية الحكومية "أريانا" في إقليم غزنة وسط أفغانستان.

ويقع إقليم غزنة شرق العاصمة كابل.

وقال عارف نوري المتحدث باسم مكتب حاكم غزنة لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 13,10 ظهرا (بالتوقيت المحلي) تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة".

وأضاف أن النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".

وقال في وقت لاحق لوكالة "رويترز" إن الطائرة من طراز بوينغ.