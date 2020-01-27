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تستهلك طعام 35 ألف شخص في يوم واحد...الجراد يغزو كينيا

27
JANUARY
2020
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شهدت كينيا أسوء موجة جراد تتعرض لها منذ 70 عاما، حيث خرج مئات الملايين من أسراب الحشرات مهددة بتدمير الأراضي والمحاصيل الزراعية.
 
حذرت الأمم المتحدة من أن تسهم الأمطار التي من المتوقع هطولها في مارس/آذار، في تعرض البلاد لموجة جديدة من الجراد.
 
ولمواجهة ذلك وضعت المنظمة ميزانية تقدر بـ70 مليون دولار من أجل مكافحة الحشرة بالمبيدات الحشرية الجوية.
 
 وصرح مسؤول في مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بأن سربا صغيرا قادرا على استهلاك طعام يكفي لـ35 ألف شخص في يوم واحد.
 
من جهتها قالت السلطات المحلية بأن السرب الواحد يحتوي على حوالي 150 مليون جرادة في الكيلومتر الواحد من الأرض الزراعية، وهي مساحة تعادل 250 ملعب كرة قدم.
 
كما يمكن للجراد الذي يستغل اتجاه الريح للسفر معها، بأن يغطي 150 كيلومترا في اليوم الواحد، بحسب ما نقلت صحيفة theguardian البريطانية.
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