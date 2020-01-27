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رونالدو ينشر تدوينة مؤثرة عن وفاة أسطورة كرة السلة براينت

27
JANUARY
2020
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لندن- عربي21 - انضم كريستيانو رونالدو، للمشاهير، الذين قدموا دعمهم، لعائلة كوبي براينت، وعائلات، كل من فارقوا الحياة، في حادث "تحطم المروحية".
 
وبعد علمه بالنبأ، سارع كريستيانو، لتوجيه دعمهم لعائلات الضحايا، وكتب عبر حسابه على 'إنستغرام': "حزين للغاية لسماع الخبر المفجع لوفاة كوبي وابنته جيانا. كوبي كان أسطورة حقيقية، ومصدر إلهام للكثيرين. أرسل التعازي لعائلته وأصدقائه، وعائلات جميع الذين فقدوا حياتهم في الحادث. أرقد بسلام يا أسطورة".
 
وكان كوبي براينت، متوجها هو وابنته، وأشخاص آخرون، صوب أكاديمية "مامبا"، لمتابعة مباراة ابنته، التي كانت هي الأخرى تمارس كرة السلة.
 
وتُوفي براينت، أمس الأحد، بعد أن تحطمت مروحيته الخاصة، وكان برفقته ابنته جيانا (13 سنة)، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، وجميعهم فارفوا الحياة.
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