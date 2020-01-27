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خبراء يكشفون السبب: لماذا تحطمت طائرة الأسطورة براينت؟

27
JANUARY
2020
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كشف مسؤولون في لوس أنجلوس، عن الأسباب التي أدت إلى تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبي براينت، وأدت لمقتل جميع من كانوا على متنها.
 
 
ووفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أشار مسؤولون في شرطة لوس أنجلوس، إلى أن الضباب الكثيف في جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسي بتحطم المروحية.
 
ولقي أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا، برفقة 8 آخرين، من ضمنهم ابنته جيانا، في حادث هز عالم الرياضة.
 
وقال عدد من الخبراء إن ظروف الطيران السيئة في المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف، الذي استمر لساعات بعد الحادث، كانت السبب الرئيسي في تحطم المروحية، وسيتم دراستها في التحقيق الجاري.
 
وقال جوش روبنشتاين، المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس للصحيفة: "الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الطيران". وأشار إلى أن قسم الدعم الجوي بالوزارة امتنعت عن القيام بأي رحلات بالهليكوبتر مبكرا بسبب هذه الظروف.
 
وقالت الصحيفة إن مروحية براينت من نوع "سيكورسكي إس 76"، تحطمت على بعد 50 كيلومترا تقريبا، شمالا من وسط لوس أنجلوس.
 
ويتوقع أن تعلن السلطات عن تفاصيل جديدة بشأن تفاصيل الحادث الذي روع الولايات المتحدة وعشاق الرياضة حول العالم.
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