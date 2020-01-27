ثقب إطارات 160 سيارة بعد دقائق من زلزال تركيا!

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رصدت كاميرات المراقبة رجلا مجهولا يقوم بثقب إطارات عشرات السيارات في تركيا بعد فترة وجيزة من الزلزال المدمر.



ويظهر الفيديو الرجل، الذي بدا حريصا على إخفاء ملامح وجهه، وهو يقترب من السيارات ويلقي نظرة على نوافذها، ليتأكد من خلوها، ثم يثق إطاراتها بكل هدوء.

وبحسب ما أوردت صحيفة "حرييت" التركية، الاثنين، فقد وقعت الحادثة في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا، ليل الجمعة السبت، بعيد الزلزال الذي ضرب محافظتين مجاورتين وبلغت قوته 6.5 درجة.ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ثقب الإطارات تركزت في منطقتي يسميل فرات، وتيكتيل، في مدينة ديار بكر، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وفي صباح اليوم التالي، اكتشف أصحاب السيارات ما حلّ بها، وأعربوا عن غضبهم الشديد قائلين إن الأمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة أنه يأتي بعد الزلزال المميت.

ولم تعرف دوافع الرجل، وما إذا كان قد تم إلقاء القبض عليه عقب الواقعة الغريبة.

وضرب زلزال قوي محافظتي إلازيغ وملاطية وسط تركيا في وقت متأخر، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين، وكان قوية لدرجة أن سكان دول مجاورة شعورا به، مثل سوريا وجورجيا.