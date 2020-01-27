الحرس الثوري: هذا هو ثمن "دماء سليماني"

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قال الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إن ثمن دماء الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، الذي قتل في الثالث من الشهر الجاري، هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، الأحد، عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن ثمن دماء "الشهيد الفريق قاسم سليماني"، هو خروج قوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.



وقال العميد شريف إن "ثمن دماء القائد البطل الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي استشهد على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي، وحسب تأكيد قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة، هو خروج المحتلين الإرهابيين الأمريكيين من المنطقة".



وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قائلا: "وبفضل الله سيتحقق هذا الأمر الهام، ولن يكون هناك معادل مادي، وقد تذوق الأمريكيون طعم الصفعة التي وجهها الحرس الثوري في استهداف قاعدتهم الاستراتيجية في المنطقة، وتدمير أجزاء مهمة منها كبداية للانتقام القاسي".



وفي جانب آخر من حديثه، أوضح العميد شريف أن منظمة استخبارات الحرس الثوري تتصدى للعناصر المندسة، وجواسيس أجهزة الاستخبارات المعادية في إطار في الواجبات القانونية، وتعد إحدى أكثر مهام الحرس الثوري تأثيرا.

غربي 21