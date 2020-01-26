ترامب قد يكشف عن بعض تفاصيل “صفقة القرن” الاثنين

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رجّح مصدر أميركي مطلع، لقناة روسيا اليوم، أن يكشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جزءا من “صفقة القرن” أثناء لقاءين سيعقدهما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي، بيني غانتس.

ونقلت “رويترز” عن المصدر أن ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع نتنياهو وغانتس، غدا الاثنين، وسيعرض عليهما بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وبحسب المصدر سيلتقي ترامب نتنياهو أولا قبل اجتماعه مع غانتس، مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر يوم الثلاثاء.

وكان نتنياهو أعلن انه سيلتقي ترامب يومي الاثنين والثلاثاء، فيما قال غانتس إنه سيجتمع بترامب غدا.

وكان أعلن ترامب أنه سيكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا تحت مسمى “صفقة القرن” قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو. وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الخميس الماضي، إنه دعا نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض الأسبوع القادم من أجل بحث القضايا الإقليمية، ومن بينها “سبل إحلال السلام”.

وتم تأجيل نشر “صفقة القرن”، التي بدأت إدارة ترامب في بلورتها قبل نحو ثلاث سنوات، أكثر من مرة لأسباب مختلفة. وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت سابقا بأن الخطة ستركز على الترتيبات الاقتصادية والاستثمارات.

وقد أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها القاطع لـ “صفقة القرن” شأنها شأن أي خطة سلام أخرى تنتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.