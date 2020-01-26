نجوم الـ NBA تنعي الاسطورة كوبي براينت

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توجه الرياضيون الى تويتر لتبادل تعازيهم في وفاة الاسطورة كوبي براينت، واتت كالاتي:
- دوين وايد: لا، ارجوك يا ربي لا.
- جويل امبيد: يا رجل لا أعرف من أين أبدأ، لقد بدأت ألعب الكرة بسبب كوبي وذلك بعد مشاهدة نهائيات 2010، لم أشاهد الكرة قبل ذلك، وكانت تلك النهائيات نقطة تحول في حياتي. كنت أريد أن أكون مثله، أنا أشعر بحزن شديد!
- توني باركر: أنا حزين من هذا الخبر، لقد كنت أسطورة حقيقية،أفكاري وصلوات لزوجته وأطفاله، فلترقد بسلام يا كوبي.
- فينس كارتر: فلترقد بسلام يا اسطورة.
- رودي غوربت: نحن دائماً قلقون باشياء ليست مهمة، الحياة غاليةوانت الان لن تنتهي.
- مارك كوبان: لا يمكننا أبدًا أن ننسى مدى الحياة الثمينة، كيف يمكن لأولئك الذين هم خاصون بك، لن يتركونا ننسى ابداً مدى حبك لهم.
- برادلي بيل: الله، نحن جميع بحاجة اليك.
- ديرون ويليامز: خسارة للكلمات الان، اعظم منافس واجهته، تعلمت الكثير منك، لقد كان شرفاً لي.