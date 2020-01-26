living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجوم الـ NBA تنعي الاسطورة كوبي براينت

26
JANUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توجه الرياضيون الى تويتر لتبادل تعازيهم في وفاة الاسطورة كوبي براينت، واتت كالاتي:

  • دوين وايد: لا، ارجوك يا ربي لا.
  • جويل امبيد: يا رجل لا أعرف من أين أبدأ، لقد بدأت ألعب الكرة بسبب كوبي وذلك بعد مشاهدة نهائيات 2010، لم أشاهد الكرة قبل ذلك، وكانت تلك النهائيات نقطة تحول في حياتي. كنت أريد أن أكون مثله، أنا أشعر بحزن شديد!
  • توني باركر: أنا حزين من هذا الخبر، لقد كنت أسطورة حقيقية،أفكاري وصلوات لزوجته وأطفاله، فلترقد بسلام يا كوبي.
  • فينس كارتر: فلترقد بسلام يا اسطورة.
  • رودي غوربت: نحن دائماً قلقون باشياء ليست مهمة، الحياة غاليةوانت الان لن تنتهي.
  • مارك كوبان: لا يمكننا أبدًا أن ننسى مدى الحياة الثمينة، كيف يمكن لأولئك الذين هم خاصون بك، لن يتركونا ننسى ابداً مدى حبك لهم.
  • برادلي بيل: الله، نحن جميع بحاجة اليك.
  • ديرون ويليامز: خسارة للكلمات الان، اعظم منافس واجهته، تعلمت الكثير منك، لقد كان شرفاً لي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout