وفاة نجم ال NBA

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أكدت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية أن أسطورة كرة السلة السابق، كوبي براينت قد توفى في تحطم طائرة هليكوبتر كان على متنها بجانب 4 أشخاص آخرين.

وأكدت سلطات لوس أنجلوس الأمريكية على أن المروحية تحطمت في مدينة كالاباساس في مقاطعة لوس أنجليس، كاليفورنيا، ولم ينجو أي شخص مما كان على متنها.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث كان قد توفي مالك نادي ليستر سيتي العام الماضي، بعد أن تحطمت طائرته بالقرب من ملعب النادي.

وكان براينت هنئ ليبرون جايمس على إنجازه حيث بات ثالث أفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المباراة التي خسرها فريقه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 91-108.، وقال على حسابه في "تويتر": "تابع قيادة اللعبة إلى الأمام. كل الاحترام يا أخي".