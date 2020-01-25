عارضة أزياء بلا ذراعين تتحدى مفاهيم الجمال

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في تحد لمفاهيم الجمال والجاذبية التقليدية، تأمل عارضة أزياء مكسيكية بلا ذراعين، في أن تصبح ملكة جمال "فيراكروز" القادمة.

ورغم أنها ولدت بعيب خلقي نادر، يتمثل في عدم نمو ذراعيها، قالت العارضة المكسيكية آنا غابريلا مولينا، إنها ستحاول الفوز بمسابقة ملكة الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز، المطلّة على خليج المكسيك.

وقالت مولينا، التي يبلغ عمرها 24 عاما، إن قبول حالتها كان صعبا، ولكنها أرادت أن تكون قدوة للأخرين المصابين بإعاقة، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت آنا غابريلا، التي تحمل شهادة البكالوريوس في علم النفس، أنها "نجحت في التغلب على كل شيء صادفها في حياتها كلها".

وأوضحت أن ولادتها دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.

ومن المنتظر أن تشارك مولينا، في مارس المقبل، في مسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

وإذا ما فازت آنا غابريلا بلقب ملكة جمال مسقط رأسها، فإنها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في يونيو المقبل.

وعن حلم الفوز باللقب، قالت آنا غابريلا: "سأواجه نفس الاختبارات مثل الجميع وسأجتازها. أشعر كأي شخصي آخر طبيعي لأنني عشت حياتي على هذا النحو. ولذلك فبالنسبة لي إعاقتي ليست قيدا بل على العكس".

وحاليا، تعطي آنا غابريلا، التي فازت بلقب ملكة جمال مدينة نانتشيتال في فيراكروز، محاضرات تحفيزية، وتعمل أحيانا عارضة أزياء.