مغردون يسخرون من شعار القوة الفضائية.. ترامب يقلد ستارك تريك

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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا عن الشعار الجديد لقواته الفضائية التي أمر بتأسيسها، غير أن المشكلة الوحيدة هي أنه يبدو شبيها بشعار سلسلة أفلام ومسلسلات الخيال العلمي "ستار تريك".

وما أن أعلن دونالد ترامب عن الشعار الجديد لقوته الفضائية في حسابه على تويتر حتى سارع كثير من المتابعين للسخرية من الشعار، حيث اتهم بأنه "سرق" شعار "ستار تريك"، الذي ظهر لأول مرة عام 1966.

وغرد ترامب على حسابه في تويتر قائلا: "بعد التشاور مع القادة العسكريين العظماء والمصممين وغيرهم، يسرني أن أقدم الشعار الجديد لـ(قوة الفضاء الأميركية)، الفرع السادس لجيشنا العظيم".

وعلى الفور، بدأ الناس يشيرون إلى أن تصميم القوة الفضائية، وهي أول خدمة عسكرية جديدة منذ إنشاء القوات الجوية في العام 1947، يشبه إلى حد كبير تصميم "قيادة أسطول الفضاء" في المسلسل التلفزيوني الطويل "ستار تريك".

وتناولت العديد من الصحف هذا الأمر، وذهبت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى القول: "الرئيس يذهب بجرأة حيث لم يذهب أي رئيس من قبل"، وهي مقولة تستخدم في المقدمة التلفزيونية لستار تريك وتقول "نحن نذهب بجرأة حيث لم يذهب أحد من قبل".

والجرأة التي تحدثت عنها الصحيفة البريطانية هي أن ترامب كشف عن الشعار والتصميم الجديد للقوة الفضائية الأميركية في تغريدة على الإنترنت، حيث قال إنه قام بالكثير من العمل فيما يتعلق بتصميم الشعار.

من جانبه غرد الممثل جورج تاكي، الذي لعب "السيد هيكارو سولو" في المسلسل التلفزيوني الأصلي وبعض أفلام "ستار تريك"، ردا على تغريدة ترامب، قائلا: "نحن نتوقع بعض العوائد المادية من وراء هذا".

وحظيت تغريدة الممثل تاكي بأكثر من 8 آلاف ألف إعادة تغريد و51 ألف إعجاب، وبلغ عدد التعليقات عليها أكثر من 1700 تعليق.

وفي تغريدة ثانية للممثل، وضع شعار القوة الفضائية الجديد بجانب شعار "ستار تريك" للمقارنة، ولقيت هاتان التغريدتان الكثير من الاستحسان والسخرية من منشور ترامب.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر"، عن متحدث باسم قوة الفضاء، قوله إن شعار القوة الفضائية الجديدة "استخدم لأول مرة منذ عام 1942 من قبل القوات الجوية للجيش الأميركي".

وقال الرائد في القوة الجوية ويليام راسل في بيان "منذ ذلك الحين ، كان رمز الدلتا سمة بارزة في شعارات مجتمع الفضاء العسكري"، مضيفا أن "ختم سلاح الجو الأميركي يكرّم تاريخ سلاح الجو الطويل.. سجل حافل في توفير أفضل القدرات الفضائية في العالم".

وذكرت "سي إن بي سي" إن البنتاغون لم يرد على الفور على استفسارات حول سبب تشابه الشعارين، مع كل من النقاط والنجوم البيضاء والحلقات المغمورة حول سفينة الفضاء الأنيقة.