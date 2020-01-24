انفجار عنيف في مدينة هيوستن الأميركية

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هز انفجار عنيف مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس، في وقت مبكر، اليوم (الجمعة)، بحسب ما أفادت الشرطة، أيقظ دويه كثيراً من السكان قبيل الفجر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحذرت شرطة هيوستن جميع السكان من الاقتراب من موقع الانفجار غرب المدينة؛ حيث تصاعدت أعمدة دخان، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الانفجار وقع حوالى الساعة 04:15 صباحاً، مضيفة أن كثيراً من السكان شعروا بهزَّة في المباني المحيطة. وأفاد بعض السكان بتحطم نوافذ جرَّاء الانفجار.

ولم تصدر أي تفاصيل بعد بشأن سبب الانفجار، وإن كان أسفر عن إصابات.

وبحسب «سي إن إن» وقع الانفجار في شركة صناعية في شمال غربي هيوستن، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، وألحق أضراراً بالمنازل المجاورة.

وأكد رئيس شرطة هيوستن، آرت أسيفيدو، أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب بعد الانفجار.

وظهرت كرة نارية على ما يبدو في مكان الحادث بعد الانفجار، بحسب فيديو نشر على موقع «تويتر».

وصرح مارك برادي الذي يعيش على بعد نحو نصف ميل من مكان وقوع الانفجار، بأن دويه «أخرجنا جميعاً من فُرُشنا».

وبعد مرور أكثر من ساعة على الانفجار، أظهر الفيديو الجوي أعمدة الدخان واللهب تتصاعد من موقع حدوثه.

وقال أسيفيدو إن انفجارات صغيرة حدثت بالموقع، في الساعات القليلة الأولى بعد الانفجار الكبير.