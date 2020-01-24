بوليفيا تعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا

A + A -

أعلن وزير الخارجية في حكومة بوليفيا المؤقتة، يركو نونيز، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد مجموعة من التصريحات السياسية الصادرة عن هافانا.

مكسيكو - سبوتنيك. وقال نونيز: "تعليق العلاقات الدبلوماسية كان بسبب التصريحات غير المقبولة الأخيرة لوزير الخارجية برونو رودريجيز، والعداء المستمر والإهانة المستمرة للحكومة الدستورية في بوليفيا من كوبا".

واندلعت موجة احتجاجات في بوليفيا تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من الثاني نوفمبر/تشرين من العام الماضي، استقالته التي جاءت على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

وشهدت السياسة البوليفية تغييرات كثيرة على أثر الانقلاب، كتغيير مواقفها السياسية من بعض الدول كالمغرب وإسبانيا.

واعتبر موراليس تهنئة الولايات المتحدة للجيش على الانقلاب ودعمه للحكومة المؤقتة، التي لم تحظ حسب استطلاعات الرأي سوى على 4% من أصوات الشعب البوليفي بأنه دليل على دور أمريكا في الانقلاب.