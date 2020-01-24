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الحكم بالسجن 12 عاما على روس في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال ببطاقات الائتمان

24
JANUARY
2020
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كشفت وثائق محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، صدور حكم على مواطني روسيا، إيغور ودينيس غروشكو، بالسجن لمدة 12 عاما لكل منهما بتهمة ارتكاب جرائم سيبرانية.
 
وكان إيغور غروشكو 33 عاما، وشقيقه دينيس البالغ من العمر 29 عاما، مقيمين في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا واتُهما بسرقة المعلومات الشخصية مقترنة بظرف مشدد، والتآمر باستخدام بطاقات ائتمان مسروقة، وكذلك تزوير بطاقات ائتمان ووثائق هوية.
 
ووفقًا لمكتب المدعي الفدرالي، تم خلال التفتيش في شقة الشقيقين العثور على عشرات أجهزة القراءة الخاصة بأجهزة الصراف الآلي والكاميرات الخفية وغيرها من الأجهزة التي تُستخدم لسرقة أرقام بطاقات ائتمان وإنتاج بطاقات احتياطية مزيفة. بالإضافة إلى ذلك، عثر لدى الشقيقين على أوراق كاملة من الصور المجسمة (ثلاثية الأبعاد) لصنع بطاقات هوية مزيفة ومئات بطاقات ائتمان مزيفة وآلاف أرقام بطاقات الائتمان.
 
وخلال المحاكمة، خلصت المحكمة باستنتاج يثبت تآمر الشقيقين غروشكو مع أحد معارفهم، وهو مواطن من أوكرانيا، فاديم فوزنيوك، وأن الشقيقين غروشكو وفوزنيوك سرقوا معلومات خاصة من المئات من سكان ولاية فلوريدا، واستخدموا أموالا غير مشروعة، لشراء الإلكترونيات في المتاجر المحلية.
 
وذكر أيضاً أن فوزنياك، البالغ من العمر 24 عامًا، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة و 3 أشهر بتهمة التآمر لاستخدام بطاقات الائتمان المسروقة.
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