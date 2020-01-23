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يلقي بنفسه من السفينة إلى المحيط.. والجثة تظهر بعد ساعة

23
JANUARY
2020
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عثر خفر السواحل الأميركي على جثة رجل وسط البحر، بعدما ألقى بنفسه من الطابق العاشر لسفينة سياحية تابعة لشركة "رويال كاريبيان"، أثناء رسوها قبالة الساحل الشمالي لبورتوريكو.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عملية البحث عن جثة الرجل تمت في خليج سان خوان، في وقت متأخر من مساء الأربعاء. 
 
وتابع المصدر أن عملية البحث التي قادها الغواصون دامت نحو ساعة، قبل العثور على "جثة رجل أبيض". 
 
واستنفر خفر السواحل الأميركي مصالحه، بعد ورود تقارير تفيد بأن شخصا، لم تحدد هويته، سقط من على متن السفينة.
 
وقال الركاب على متن السفينة إن إعلانا صدر من الطاقم بعد فترة وجيزة من السقوط، مشيرين إلى أنه تم إجراء مكالمة هاتفية في محاولة لتحديد هوية الرجل.
 
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة سبب إلقاء الرجل الأميركي نفسه من الطابق العاشر للسفينة.
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