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حرائق أستراليا "تلتهم" طائرة إطفاء.. ومقتل طاقمها

23
JANUARY
2020
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قال رئيس خدمة الإطفاء بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما التهمت النار طائرة صهريج الخميس أثناء مكافحتها حرائق الغابات في منطقة الجبال بأسترالي
 
كانت خدمة الإطفاء قد أعلنت من قبل أنها فقدت الاتصال بالطائرة وهي من طراز هيركيوليس سي-130 بعد الساعة الثانية ظهرا.ً
 
وقال رئيس الخدمة شين في تسيمنز للصحفيين في سيدني "لا يبدو أن هناك ناجين من تحطم الطائرة في منطقة سنوي مونارو".
 
كما شهد، الخميس، أيضا إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات القريبة، وطلبت السلطات من سكان جنوب العاصمة الأسترالية البحث عن مأوى.
 
وبدأت الحرائق، الأربعاء، لكن الرياح القوية، ودرجات الحرارة المرتفعة، تسببت في تدهور الأوضاع في العاصمة.
 
وشب حريق ثان بالقرب من المطار صباح اليوم لكنه كان محدودا.
 
وقالت إدارة المطار في تغريدة "ستتأثر عمليات الوصول والمغادرة بسبب عمليات مكافحة الحرائق."
 
وذكرت تغريدة أخرى لشرطة المرور "الحرائق تنتشر بسرعة وهناك العديد من عمليات إغلاق الطرق في المنطقة. يرجى تجنب المنطقة. حواجز الطرق المحلية في مكانها."
 
ووجهت السلطات نصائح لسكان بعض ضواحي كانبيرا بالتماس المأوى وطلبت من البعض الآخر المغادرة على الفور.
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