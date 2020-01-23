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مقتل 40 جندياً سورياً في إدلب.. ومصدر يكشف تفاصيل "الهجوم العنيف"

23
JANUARY
2020
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية عن مقتل 40 جندياً سورياً وإصابة 80 آخرين في هجوم للمسلّحين بريف محافظة إدلب، أمس الأربعاء.


وأشار المركز إلى أنّ "نحو 50 مسلحاً يحاولون مهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية في حلب"، لافتاً إلى أنّ "المسلّحين تمكّنوا من السيطرة على منطقتين سكنتين في إدلب".


إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، بأنّ الاشتباكات لا زالت مستمرّة مع مسلّحي "جبهة النصرة" وبقية التنظيمات المسلّحة على امتداد خطوط التماس في جنوب وجنوب شرقي إدلب.


ونقلت "روسيا اليوم" عن المصدر العسكري قوله إنّ "التنظيمات المسلّحة أقدمت فجر اليوم الخميس، على تصعيد ميداني جديد عبر هجوم عنيف نفّذه مسلحو "جبهة النصرة" الذين تمّ الزجّ بأعداد كبيرة منهم باتجاه قوات الجيش السوري المتمركزة في جنوب وجنوب شرقي إدلب".


وأضاف أنّ المسلّحين "تمكّنوا على اتجاه "التح - أبو حريف- السمكة"، عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي أعادت انتشارها، وعملت بكفاءة عالية على امتصاص الهجوم ومنع الإرهابيين من تطويره".


وأكّد المصدر، أنّ "الاشتباكات لا تزال مستمرة مع مسلّحي "جبهة النصرة" وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة على امتداد خطوط التماس".

روسيا اليوم
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