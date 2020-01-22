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جريمة تهز أميركا.. قتلت أطفالها الثلاثة ثم راحت تبكي

22
JANUARY
2020
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اعتقلت السلطات الأميركية أم شابة، أقدمت على جريمة بشعة جدا، قبل أيام، راح ضحيتها أطفالها الثلاثة جميعا.
 
وعثرت شرطة مدينة فينكس بولاية أريزونا، الاثنين، على 3 أطفال قتلى، تبلغ أعمارهم 7 أشهر، وعامين، و3 أعوام، وذلك بعد بلاغ وصل الشرطة عن وجود مشاكل في المنزل.
 
وفور إلقاء القبض على أم الأطفال المقتولين، وتدعى رايتشل هنري، البالغة من العمر 22 عاما، أقدمت المتهمة على الاعتراف بجريمتها الشنيعة، وفقا لموقع "سي إن إن".
 
وعند حضور الشرطة لموقع الجريمة، استقبل الشرطة هنري وزوجها، وأحد الأقارب، بينما كان الأطفال قتلى في غرفة الجلوس.
 
وفشلت جميع المحاولات لإسعاف الأطفال فورا، وتم إعلانهم متوفيين في المنزل.
 
ولم تعلن شرطة فينكس عن الطريقة التي استخدمتها هنري لقتل الأطفال حتى الآن، ولا دافع الجريمة الشنيعة.
 
وظهرت هنري للمرة الأولى بعد الجريمة، الأربعاء، باديا عليها الأسى الشديد، وكانت في حالة بكاء بينما رافقت رجال الشرطة.
 
ووفقا لـ"سي أن أن"، أصيب رجال الدفاع المدني بصدمة من هول الجريمة التي رأوها، حيث كانوا أول من وصل لإجراء عمليات الإنقاذ للأطفال.
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