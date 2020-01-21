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بهيئة غريبة وفي طائرة عامة.. هاري يصل كندا

21
JANUARY
2020
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وصل دوق ساسيكس، الأمير هاري، إلى كندا، فجر الثلاثاء، ليجتمع بزوجته ميغان ماركل، وذلك بعد قرار تخليه عن مهامه في العائلة الملكية.
 
وكشفت صور خاصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هاري في مطار فانكوفر بكندا، مرتديا زيا مدنيا شتويا.
 
ووصل الأمير هاري لمطار فانكوفر الدولي، قادما على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
 
وظهر الأمير هاري بشكل غير معهود، مرتديا معطفا شتويا وقبعة للرأس، حاملا حقيبته على ظهره، بعيدا عن المنظر الملكي الذي تعود عليه.
 
وسيجتمع الأمير هاري بزوجته ميغان التي سبقته إلى كندا قبل أسابيع، وذلك من أجل بدء حياتهما "الجديدة" في كندا، بعد الانسحاب من العائلة المالكة في بريطانيا.
 
وأعلن دوق ودوقة ساسيكس، في وقت سابق "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي".
 
وقالا في بيان، نشراه على صفحتهما في إنستغرام "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نجري تحولا هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة".
 
وكانت الملكة إليزابيث منحت، قبل أيام، موافقتها لـهاري وميغان، لتعطيهما بذلك الضوء الأخضر لترك أدوارهما في العائلة المالكة، والاستقلال ماديا.
 
وأوضحت الملكة أنه ستكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان بعض الوقت في بريطانيا وكندا، مشيرة إلى أنه ما زال هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به، لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات المستقبلية للزوجين.
 
يشار إلى أن هاري هو حفيد الملكة إليزابيث الثانية، والسادس في الترتيب على العرش البريطاني.
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