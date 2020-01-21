سقوط صاروخين في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

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أفاد مصدر أمني بأن صاروخي كاتيوشا سقطا، في وقت متأخر من مساء الاثنين، في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، دون تسجيل خسائر على الفور.

وقال نقيب في شرطة بغداد للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، حيث إنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط السفارة الأمريكية، التي تقع داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد".

وأشار إلى "عدم تسجيل خسائر بشرية على الفور". وأضاف أن "أصوات صافرات الإنذار علت فوق أجواء المنطقة الخضراء".

وهذا رابع هجوم من نوعه منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وردّت إيران بعدها بخمسة أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

ولم تنف أو تؤكد الكتائب هذه الاتهامات. وفي أعقاب اغتيال سليماني والمهندس، دعت الكتائب القوات العراقية إلى الابتعاد عن مواقع تواجد القوات الأمريكية مسافة ألف متر؛ بغية استهدافها.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية.