living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مضيفة تكشف كيف كانت تنتقم من المسافرين الوقحين

20
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت المضيفة الجوية السابقة شون كاتلين، كيف كانت تنتقم من المسافرين المزعجين والوقحين، خلال عملها على متن الطائرة.
 
وأشارت إلى أن المضيفات يتعاملن عادة مع عدد كبير جدا من الأشخاص خلال الرحلات الجوية، وطبعا لا يتسم سلوك جميعهم بالتهذيب، ويصل أحيانا إلى حدود الفظاظة والوقاحة، ولا يبدي الكثيرون منهم الاحترام لأفراد الطاقم.
 
وأشارت إلى وجود عدة طرق "للانتقام" من الراكب المزعج، ومن بينها على سبيل المثال، إضافة كمية كبيرة من قطع الجليد في كأس العصير أو الشراب المقدم له، وهو ما يجعل تركيز هذا العصير متدنيا جدا. 
 
ومن الطرق الأخرى، البصاق في فنجان القهوة أو الشاي المقدم له، ولكن المضيفة السابقة أكدت أنها لم تستخدم هذه الطريقة.
 
أما المضيفة الجوية السابقة ماندي سميث فقد كتبت، أن انتفاخ البطن يمكن أن يكون مشكلة جدية لأفراد الطاقم.
 
وذكرت أن الفترة الطويلة التي يقضيها أفراد الطاقم في الجو، تسبب انتفاخ البطن وأقرت بأن بعض أفراد الطاقم يستخدمون هذا الأمر "للانتقام" من الركاب المزعجين، لكنها لم توضح تفاصيل طريقة هذا "الانتقام".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout