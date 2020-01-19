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بعد موجة سخرية... قوة الفضاء الأميركية تدافع عن زيها «المموه»

19
JANUARY
2020
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دافعت قوة الفضاء الأميركية عن ملابس قواتها «المموهة» التي كشفت عنها مؤخراً، بعد موجة سخرية وانتقاد للزي الرسمي الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت المجموعة العسكرية الجديدة التي أطلقها رسمياً الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، صورة الزي الموحد في حسابها على «تويتر».
ويحتوي الزي الموحد في الصورة على تصميم مموه للغابات، مع شارات مطرزة على الذراع والصدر، بينما اعتبر البعض الزي الجديد «مناسباً للغابات»، وتساءل آخرون: «هل هناك حاجة للتمويه في الفضاء؟».
وتندرج هذه المجموعة الجديدة ضمن القوات الجوية الأميركية.
وبررت الهيئة العسكرية الجديدة اعتماد هذا الزي الرسمي بكونها «تستخدم زي القوات الجوية الحالي» من أجل «توفير تكاليف تصميم إنتاج وحدة جديدة».
وسخر آخرون من هيئة الزي الجديد، قائلين إن الفائدة الوحيدة من استخدام هذا الزي ستكون حال رغبة القوات الأميركية في الاختباء من مخلوقات «إيوكس» التي ظهرت في فيلم «حرب النجوم».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إنشاء قوات فضائية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، خلال حفل توقيع الميزانية العسكرية، عبر تخصيص 40 مليون دولار لها خلال عامها الأول.
ودافع ترمب في وقت سابق عن تأسيس هذه الهيئة العسكرية، قائلاً بأنه «في ظل التهديدات الخطيرة للأمن القومي الأميركي، أصبح التفوق في مجال الفضاء مسألة حيوية للغاية»، مؤكداً: «نحن رواد؛ لكننا لسنا رواداً بشكل كافٍ، وفي القريب العاجل سنصبح سباقين».

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