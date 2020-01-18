تسجيل مسرّب لترامب يكشف فيه تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني

حصلت شبكة CNN على تسجيل صوتي للرئيس الأميريكي دونالد ترامب خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين جنوب فلوريدا مساء الجمعة.
وفيما يلي أبرز ما قاله ترامب في التسجيل الصوتي:
- "من كاميرات على بعد أميال في السماء" قال ترامب إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة.
- "هما معا سيدي" أخبرني به مسؤولون عسكريون.
- سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، ...
- بعدها فجأة "بوووم".. سيدي أزيلا
- كان من المفترض أن يكون لا يقهر.
- "اثنان بسعر واحد" في إشارة إلى الضربة التي أمر بها والتي قتلت أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق إلى جانب سليماني.
- كان (سليماني) يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟
- كان (سليماني) إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده.