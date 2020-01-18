تسجيل مسرّب لترامب يكشف فيه تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال سليماني

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حصلت شبكة CNN على تسجيل صوتي للرئيس الأميريكي دونالد ترامب خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين جنوب فلوريدا مساء الجمعة.

وفيما يلي أبرز ما قاله ترامب في التسجيل الصوتي:

- "من كاميرات على بعد أميال في السماء" قال ترامب إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة.



- "هما معا سيدي" أخبرني به مسؤولون عسكريون.

- سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، ...

- بعدها فجأة "بوووم".. سيدي أزيلا

- كان من المفترض أن يكون لا يقهر.

- "اثنان بسعر واحد" في إشارة إلى الضربة التي أمر بها والتي قتلت أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق إلى جانب سليماني.

- كان (سليماني) يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟

- كان (سليماني) إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده.