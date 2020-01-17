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شاب يعترف بـ"جريمة ذبح" في برنامج مباشر والشرطة تعتقله فورا

17
JANUARY
2020
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فاجأ شاب مشاهدي قناة تلفزيونية محلية، واعترف، خلال استضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة، بارتكاب جريمة قتل، في واقعة غريبة كشفت ملابسات حادث بشع.
 
وأبلغ سائق الأجرة الهندي مارندر سينغ محطة "نيوز 18" التلفزيونية بأنه قادم ليعترف بجريمته، الأمر الذي دفع الإدارة للموافقة على الفور، بل وبث حلقة الاعتراف على الهواء مباشرة، فضلا عن إبلاغ السلطات.
 
واعتقلت السلطات الهندية سينغ (31 عاما)، بعد اعترافه بقتل حبيبته بطريقة بشعة.
 
وأقر سينغ في البث المباشر بقتل حبيبته السابقة في ليلة رأس السنة عن طريق نحر عنقها، بسبب اعتقاده أنها كانت على علاقة مع شاب آخر.
 
وقال سينغ إن أسرة الضحية رفضت زواجه منها بعد أشهر من المحاولات، الأمر الذي دفعه إلى حافة الغضب حسب تعبيره.
 
وكان العاملون في فندق بمدينة شانديغار قد عثروا على جثة الشابة البالغة من العمر 27 عاما مضرجة بالدماء، بعد يومين من نزولها في الفندق مع سينغ.
 
وسينغ الذي كان متهما بقتل امرأة أخرى في عام 2010، تم اعتقاله على الفور بعد ظهوره على شاشة القناة يوم الثلاثاء.
 
وتم تصوير رجال الشرطة وهم يدخلون الاستوديو، قبل مرافقة سينغ خارج المبنى، ووضعه في سيارة الشرطة.
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