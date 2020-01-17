كشف سر جسم فضائي غامض ظهر مؤخرا

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كشف علماء الفلك اليابانيون طبيعة الجسم الفضائي الغامض، الذي حلق فوق مدينة كيوتو اليابانية يوم 29 أبريل عام 2017، ويفترضون أنه جزء من الكويكب 2003 YT1 القريب من الأرض.

ويفيد موقع Phys.org، بأن العلماء اكتشفوا أن دوران الجسم الغامض غير مستقر تحت تأثير Yarkovsky-O’Keefe-Radzievsky-Paddeck (تأثير YORP). وهذا ما يلاحظ في تغير سرعته تحت تأثير ضوء الشمس. وقد يؤدي إلى حركة دورانية ويقلل من متانة الكويكب، ما أسفر عن انقسامه إلى عدة قطع وظهور الغبار التي دخلت في الغلاف الجوي للأرض.

ويمكن للكويكب 2003 YT1، أن يولد قطعا وأشلاء تشكل خطورة على الأرض خلال 10 ملايين سنة. ولكن لا يشكل الكويكب في الوقت الحاضر أي أذى للأرض. كما لم تكن الأجزاء التي احترقت فوق اليابان تشكل أي خطورة، لأن مقاساتها لم تتجاوز بضعة سنتيمترات.