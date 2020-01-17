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ترامب: محاكمتي من أجل عزلي خدعة

17
JANUARY
2020
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توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تنتهي المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعيا إلى عزله "سريعا جدا"، منددا مرة أخرى بـ"حملة مطاردة شعواء".

ومن المقرر أن تستأنف الثلاثاء في الساعة 13,00 (18,00 ت غ) محاكمة ترامب، حيث أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس تمهيدا لبدء المحاكمة.

واعتبر ترامب أن الاتهامات الموجهة إليه بإساءة استخدام سلطاته "خدعة". وقال ترامب "إنه أمر حزبي تماما"، واصفا المحاكمة بأنها "خدعة والكل يعلم أنها برمتها خدعة".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "يجب أن يتم ذلك سريعا جدا"، في الوقت الذي أدى فيه أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليشكلوا هيئة محلفي المحاكمة التاريخية.

وعندما سئل عن الاتهامات الجديدة المتعلقة بأوكرانيا التي كشف عنها مساعد سابق لمحاميه الشخصي رودي جولياني، أجاب ترامب بأنه ومحاميه غير معنيين بها.

ووفق ليف بارناس الذي يواجه تهما أخرى منفصلة فإن ترامب "عرف تماما ما الذي كان يحدث" في حملة قادها جولياني لتلطيخ سمعة المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه لا فكرة لديه من يكون بارناس، مؤكدا "لا أعرفه، ولا أعتقد اني تحدثت إليه أبدا".

 

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