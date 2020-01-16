أردوغان يستعرض إنجازاته عام 2019

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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده تفتح أبواب عهد جديد للنهضة عبر تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقها في الساحة الدولية، لاسيما في البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الخميس، خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، لتقييم إجراءات الحكومة التركية خلال عام 2019.

وقال أردوغان إن "مسيرة تركيا نحو تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، أزعجت أطرافا كثيرة، وزادت الهجمات ضد بلادنا في هذه الفترة".

وأضاف "لم نسمح باندلاع الفوضى في شوارعنا، ولم نرضخ للتنظيمات الإرهابية، لم نترك الساحة للانقلابيين ولم نرض بمحاصرة بلادنا على طول حدودها الجنوبية، وبالاستسلام أمام الهجمات الاقتصادية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحكومة استكملت 1161 إجراء من أصل 1451 في الخطة التنفيذية الموضوعة لعام 2019.

وكشف عن أن القوات التركية تمكنت من تحييد 1250 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" خلال 2019، وعرقلت العديد من الأنشطة الإرهابية.

كما أعلن أن حكومته تخطط لافتتاح القسم الثاني من المرحلة الأولى لمطار اسطنبول في يونيو القادم.

وأشار إلى اعتزام بلاده إطلاق القمر الصناعي "توركسات 5 إيه" في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف "سنستكمل العام الجاري مشروع القمر الصناعي المحلي الأول للاتصالات (توركسات 6 إيه)، وسنطلقه العام القادم".

من جهة أخرى قال الرئيس التركي إن عدد المرضى الأجانب الوافدين إلى تركيا عبر السياحة الطبية منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر، بلغ 470 ألف مريض، ونهدف لرفع هذا العدد إلى 1.5 مليون".