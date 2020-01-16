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20 ألف فتاة يحاولن كسب ود ملياردير ياباني

16
JANUARY
2020
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من منا لا يرغب في القيام برحلة إلى القمر؟ وكيف لا نرغب بمثل هذه الرحلة إذا كانت مجانا؟ على أي حال هذه الرحلة ليست موجهة للذكور، وإنما للإناث فقط.
 
فقد كشفت خدمة "أبيما تي.في" للبث، يوم الخميس، أن ما لا يقل عن 20 ألف فتاة تقدمن من أجل كسب ود الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا والحصول على فرصة مرافقته في رحلة إلى القمر.
 
ويأتي هذا في إطار بحث الملياردير الياباني، البالغ من العمر 44 عاما، عن "شريكة حياة" ترافقه في رحلة للقمر، وفقا لرويترز.
 
يشار إلى أن مايزاوا سيكون أول مسافر إلى القمر في العام 2023، في رحلة خاصة تابعة لشركة "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك.
 
وتحتوي استمارة التقدم، المنشورة على موقع البرنامج، الذي يحمل عنوان "فول مون لافرز" أي "عشاق القمر"، على الإنترنت "اختبارا للحب" تجيب فيه المتقدمات عن أسئلة تقيس مدى إمكانية انسجامهن مع مايزاوا، الذي انفصل مؤخرا عن صديقته الممثلة وعارضة الأزياء اليابانية أيامي غوريكي.
 
وتختار المتقدمات إجابة من عدة إجابات على أسئلة مثل "إذا كنت على متن طائرة خاصة إلى أين ستذهبين؟"
 
وتظهر للمتقدمات صورة للملياردير تتدرج من السعادة للحزن بناء على مجموع النقاط.
 
وكان مايزاوا دعا الفتيات العازبات ممن تجاوزن العشرين من العمر للانضمام إلى البرنامج الذي ستعرضه خدمة "أبيما تي.في" للبث.
 
وكتب على موقع إلكتروني أنه يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج "مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن أستمر في حب امرأة واحدة".
 
وأضاف "أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معبرا عن الحب وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي".
 
يشار إلى أن استلام طلبات الالتحاق بالبرنامج ينتهي غدا الجمعة، على أي يختار مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس المقبل.
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