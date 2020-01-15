ترامب يسخر من سليماني بلفظ بذيء أمام مؤيديه

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عربي 21 - استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفظا بذيئا، خلال حديثه عن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اغتيل في بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

وقال ترامب أمام حشد كبير من مؤيديه، في ميلووكي "لقد كان (سليماني) ملك القنابل المزروعة على جانب الطريق، نسبة كبيرة من الناس الآن بلا أيد ولا أرجل، بسبب ابن العـ..... حسنا؟".

وسخر الرئيس الأمريكي من زيارة سليماني إلى العراق، ولقائه بأبي مهدي المهندس قائد فصيل حزب الله العراق، وقال: "كان مع زعيم حزب الله يتحدثون، مثل هيلاري كلينتون، حول حفلات الزفاف والعمل" فيما الحشود خلف ترامب تضحك.

وأضاف: "ربما تحدثوا عن الغولف والأحفاد.. 45 دقيقة يتحدثون، أنا أحب الغولف وأحب أحفادي ولا أعتقد أنني أستطيع التحدث لأحد عنهم مدة 45 دقيقة حتى".