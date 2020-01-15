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محكمة تركية: حجب "ويكيبيديا" انتهاك لحرية التعبير

15
JANUARY
2020
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أعلنت تركيا عن تفاصيل حكم المحكمة الدستورية الصادر في ديسمبر الماضي، بشأن حجب إمكانية الوصول إلى موسوعة "ويكيبيديا" على الإنترنت طوال أكثر من عامين.
 
وأصدرت المحكمة الدستورية التركية، الأربعاء، نسخة مفصلة من حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي، والذي قضت فيه بأن حجب الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت لأكثر من عامين في تركيا يعد "انتهاكا لحرية التعبير".
 
ونشر الحكم المفصل في الجريدة الرسمية بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
 
ومن شأن هذا الحكم، الذي صدر بأغلبية أعضاء المحكمة، أن يمهد الطريق لرفع الحجب عن الموقع.
 
يشار إلى أن تركيا فرضت، منذ شهر أبريل من العام 2017 حجبا على الموقع، بسبب صفحات تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.
 
الجدير بالذكر أن مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تستضيف موقع ويكيبيديا، تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا في تركيا للطعن في هذا الحظر.
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