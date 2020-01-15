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تحديد موعد بدء محاكمة ترامب.. واستنفار ديمقراطي

15
JANUARY
2020
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قال رئيس مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أمس، إنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله يوم الثلاثاء 21 الجاري 2020.

 


وصرح السناتور الجمهوري للصحفيين أن "المراحل الأولية" ومن بينها تأدية أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالإشراف على المناقشات، يمكن أن يتم نهاية هذا الأسبوع.

 

وقال أعضاء في مجلس النواب الأميركي إن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت، اليوم، على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.

 

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي، هنري كويلار، أن نانسي بيلوسي رئيسة المجلس قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضا أسماء فريق "المديرين" الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

 

وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة بعد أن أقر مجلس النواب اتهامه باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا حتى تعلن عن بدء تحقيق مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعرقلة عمل المجلس .

 

لكن بيلوسي أجلت إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ في محاولة لم تكلل بالنجاح لجعل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب.

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