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قرار اغتيال سليماني اتخذ قبل 7 أشهر!

14
JANUARY
2020
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قالت شبكة "سي أن بي سي نيوز" الأميركية، إن الرئيس دونالد ترمب، أعطى تصريحا لقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قبل 7 أشهر من الآن.

ونقلت الشبكة عن 5 من كبار المسؤولين السابقين والحاليين، تفاصيل توجيه ترامب باغتيال سليماني، وقالت إنه اشترط أن يكون "صاحب التوقيع الأخير في السماح بتنفيذ عملية الاغتيال".

وأشارت إلى أن مساعدي ترمب، "ضمّنوا اغتيال سليماني، ضمن قائمة الردود على أي اعتداء من طرف إيران، تجاه المصالح الأميركية".

وقالت إن المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، وجه ترمب للتوقيع على عملية قتل سليماني في حزيران، بعد إسقاط الطائرة بدون طيار الأميركية قبالة السواحل الإيرانية، وهو اقتراح أيده مايك بومبيو وزير الخارجية.

ورفض ترمب في حينه المقترح، لكنه أكد السماح بالعملية بشرط "تجاوز طهران الخط الأحمر، عبر قتل أي أميركي". بحسب أحد المسؤولين الأميركيين.

وقام مسؤولو المخابرات الأميركية بتعقب تحركات سليماني عن كثب لسنوات.

كما طلب بومبيو، الذي كان أول مدير لوكالة الاستخبارات المركزية "CIA" في إدارة ترمب، الرئيس باتخاذ نهج متشدد مع سليماني لخطورته.

وبحسب "سي بي سي نيوز" فقد طرحت فكرة قتل الجنرال الإيراني في مناقشات جرت عام 2017 بين مستشار الأمن القومي آنذاك، الجنرال المتقاعد هربرت ريموند ماكماستر، ومسؤولين آخرين في الإدارة حول استراتيجية الأمن الوطني للرئيس.

وبحسب مسؤول سابق في الإدارة شارك في المناقشات، فإن قتل سليماني كان فقط خيارا محتملا لممارسة ضغط أقصى على طهران، ولم يكن خيارا ينظر إليه كخطوة أولى، وفقا للموقع.

المصدر: عربي21

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